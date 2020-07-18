В Москве от коронавируса вылечились более 170 тыс. человек

Московские врачи за последние сутки вылечили еще 543 пациента от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 18 июля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 543 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 180», — рассказала вице-мэр.

Она также напомнила, что все, кто вылечился от COVID-19, могут стать донорами плазмы. Сдать кровь может любой человек в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний. Кроме того, люди, которые хотят стать донорами, проходят медицинское обследование и сдают анализы. При отсутствии противопоказаний и достаточном количестве антител донор приглашается сдать плазму.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также пополнить ряды социальных волонтеров и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Выписанные пациенты, желающие сдать плазму крови или стать социальным волонтером, могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Накануне сообщалось, что с начала апреля в столице для лечения коронавирусной инфекции заготовили более тонны плазмы с антителами. Ее донорами стали 1788 переболевших горожан.

Распространение вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

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