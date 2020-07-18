В России учредили праздник работников транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее 29 ноября Днем работника транспорта. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства.

В этот день в 1809 году император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта — управление водяными и сухопутными сообщениями и Корпус инженеров путей сообщения.

Указано, что Минтранс должен в течение трёх месяцев закрепить принятое решение необходимым нормативным актом.

В апреле Мишустин утвердил 28 апреля Днем работника скорой медицинской помощи. В этот день в 1898 году в Москве появились первые станции скорой помощи и первая пара карет для перевозки пациентов. Ранее этот праздник отмечался неофициально.