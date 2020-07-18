В Минздраве рассказали об особенностях второй волны коронавируса

Осенью наравне с другими респираторными заболеваниями ожидается вторая волна коронавирусной инфекции, однако она будет слабее первой. Об этом 17 июля, заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы рабочие, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — цитирует его «Интерфакс».

Эксперт связывает это с тем, что многие люди приобрели иммунитет к коронавирусу, а также начали более серьезно относиться к рекомендуемым мерам профилактики и предупреждениям, «появился опыт профилактических мероприятий».

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко выразил уверенность, что вторая волна будет, однако коронавирус станет «рядовым, одним из порядка 200 разных вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости в осенне-зимний, зимне-весенний период».

«Он внедрился в человеческую популяцию, постепенно ее осваивает, но и человеческая популяция не сидит сложа руки, она формирует популяционный иммунитет. Идет естественный процесс. И то, что в этот сезон подъема заболеваемости будет циркулировать этот вирус — и бог с ним, пусть циркулирует, нам с ним многое понятно, знаем его контагиозность, вирулентность, группы риска, как лечить», — рассказал Онищенко, отметив, что вирус стал частью биологического баланса человечества.

По словам Онищенко, главный эффект, который люди получили в результате пандемии — это отношение к своему здоровью, опыт использования средств индивидуальной защиты, гигиены, соблюдения безопасной дистанции. Совокупность этих мер будет работать, в том числе и противодействовать сезонной эпидемии гриппа. В связи с этим врач призвал людей относиться к сезонным вспышкам заболеваний спокойнее.

О возвращении коронавируса осенью Онищенко предупреждал еще 7 июля, уточнив, что к тому моменту у «большой прослойки населения» выработается иммунитет.

По последним данным в России выявлено около 760 тыс. случаев заболевания COVID-19.

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