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В Минздраве рассказали об особенностях второй волны коронавируса
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В Минздраве рассказали об особенностях второй волны коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Осенью наравне с другими респираторными заболеваниями ожидается вторая волна коронавирусной инфекции, однако она будет слабее первой. Об этом 17 июля, заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

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«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы рабочие, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — цитирует его «Интерфакс».

Эксперт связывает это с тем, что многие люди приобрели иммунитет к коронавирусу, а также начали более серьезно относиться к рекомендуемым мерам профилактики и предупреждениям, «появился опыт профилактических мероприятий».

Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко выразил уверенность, что вторая волна будет, однако коронавирус станет «рядовым, одним из порядка 200 разных вирусов, которые циркулируют во время подъема заболеваемости в осенне-зимний, зимне-весенний период».

«Он внедрился в человеческую популяцию, постепенно ее осваивает, но и человеческая популяция не сидит сложа руки, она формирует популяционный иммунитет. Идет естественный процесс. И то, что в этот сезон подъема заболеваемости будет циркулировать этот вирус — и бог с ним, пусть циркулирует, нам с ним многое понятно, знаем его контагиозность, вирулентность, группы риска, как лечить», — рассказал Онищенко, отметив, что вирус стал частью биологического баланса человечества.

По словам Онищенко, главный эффект, который люди получили в результате пандемии — это отношение к своему здоровью, опыт использования средств индивидуальной защиты, гигиены, соблюдения безопасной дистанции. Совокупность этих мер будет работать, в том числе и противодействовать сезонной эпидемии гриппа. В связи с этим врач призвал людей относиться к сезонным вспышкам заболеваний спокойнее.

О возвращении коронавируса осенью Онищенко предупреждал еще 7 июля, уточнив, что к тому моменту у «большой прослойки населения» выработается иммунитет.

По последним данным в России выявлено около 760 тыс. случаев заболевания COVID-19.

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