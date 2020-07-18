Пожар произошел на складе магазина у жилого дома в Екатеринбурге

Пожар произошел на складе магазина торговой сети «Пятерочка», который расположен рядом с жилым многоквартирным домом возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге утром в субботу, 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Информация о возгорании поступила в 7:46 по местному времени (5:46 мск). Инцидент произошел на улице Челюскинцев. Отмечается, что загоревшееся здание склада магазина примыкает к жилом дому.

Угрозы перехода огня на жилой дом не было, однако в связи с сильным задымлением спасатели эвакуировали около 40 жителей одного из подъездов, в том числе семь детей. Пострадавших в результате пожара нет.

В 09.04 по местному времени (7:04 мск) спасатели справились с огнем и ликвидировали возгорание. Сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкций. Причина пожара устанавливается.

Ранее 18 июля сообщалось, что склад картона загорелся в Мытищах в ночь на субботу. По предварительным данным, площадь пожара составила 7,5 тыс. кв. м. Информации о погибших и пострадавших нет. В настоящее время возгорание ликвидировано.