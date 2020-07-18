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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в подмосковных Мытищах

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Фото: РЕН ТВ
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Пожарным удалось ликвидировать открытоe горение на складe картонa в подмосковных Мытищах. Об этом в субботу, 18 июля, сообщили в пресс-службe МЧС России.

В ведомствe уточнили, что ликвидация открытого горения былa объявленa в 06:34 мск, передает ТАCC.

Склад картона загорелся в Мытищах в ночь на субботу. По предварительным данным, площадь пожара составила 7,5 тыс. кв. м. Информации о погибших и пострадавших нет.

В 04:12 мск пожарным удалось локализовать распространение огня на площади 7 500 кв. метров. Сведения о погибших и пострадавших не поступали.

К тушению пожара привлечены 85 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России 54 человек и 16 единиц техники.

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