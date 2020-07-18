Пожар произошел на складе картона в подмосковных Мытищах

Склад картона загорелся в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в субботу, 18 июля.

Сообщение о пожаре поступило в 1:37 мск. По предварительным данным, площадь пожара составила 7,5 тыс. кв. м. Информации о погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что по состоянию на 4:12 пожар локализован, пишет ТАСС. К тушению пожара привлечено 80 человек и 25 единиц техники.

16 июля сообщалось, что крупный пожар произошел в производственном здании в городе Курган. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.