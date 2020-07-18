Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Трамп заявил о нежелании рекомендовать американцам носить маски
Наука
Роскосмос представит программу создания конкурента Starlink в августе
Общество
Температура воды на Черноморском побережье России понизилась
Мир
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Общество
Предупреждение об угрозе паводков на реках в Подмосковье продлили до 20 июля

Пожар произошел на складе картона в подмосковных Мытищах

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Склад картона загорелся в подмосковных Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в субботу, 18 июля.

Сообщение о пожаре поступило в 1:37 мск. По предварительным данным, площадь пожара составила 7,5 тыс. кв. м. Информации о погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что по состоянию на 4:12 пожар локализован, пишет ТАСС. К тушению пожара привлечено 80 человек и 25 единиц техники.

16 июля сообщалось, что крупный пожар произошел в производственном здании в городе Курган. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020