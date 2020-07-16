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В Кургане произошел пожар в промзоне на площади в 1 тыс. кв. м.

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Фото: МЧС РФ/45.mchs.gov.ru
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Пожарно-спасательные подразделения тушат крупный пожар на производственном здании в городе Кургане. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает региональное управление МЧС.

«В результате нагрева баллонов с воздухом и емкостей с лакокрасочными изделиями произошло молниеносное распространение огня на кровлю административно-бытового комплекса и соседнего здания пиломатериалов», — говорится в заявлении.

Площадь пожара составляет 1000 кв. м. К тушению привлекли 45 человек и 16 единиц техники.

В МЧС отметили, что эвакуация людей не потребовалась. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В Красноярском крае 13 июля загорелся склад с пиломатериалами. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.

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