Старый рынок в Алеппо восстановят к концу года

Старый рынок Алеппо, здание которого боевики использовали как тюрьму, восстановят к концу 2020 - началу 2021 года. Об этом в субботу, 18 июля, сообщил журналистам главный инженер объекта Анас Годро.

По его словам, рынок был в очень плохом состоянии, и строителям пришлось много работать над его восстановлением.

«Этот проект мы должны завершить через полгода», - сказал специалист.

Планируется, что после реконструкции здание старого рынка превратится в современный торгово-офисный центр.

3 июля сообщалось, что национальный музей в сирийском Алеппо открылся после ограничений в связи с пандемией коронавируса, на данный момент в нем восстановлены два зала из десяти.