Национальный музей в Алеппо восстановил два зала и открылся

Национальный музей в сирийском Алеппо открылся после ограничений в связи с пандемией коронавируса, на данный момент в нем восстановлены два зала из десяти. Об этом рассказал куратор отдела древних сирийских экспонатов Ахмад Осман.

По его словам, сейчас музей выставляет около 5% довоенной экспозиции. Всего в учреждении десять залов, каждый из которых был посвящен одному древнему государству, ранее находившемуся на территории современной Сирии.

Осман отметил, что во время войны здание музея сильно пострадало, но пока денег хватило на ремонт только двух залов. При этом большинство посетителей, которые приходили в музей после открытия удивлялись тому, что коллекция на месте, а не уничтожена или украдена.

Работники музея вывезли самые ценные экспонаты в Дамаск, когда началась война, ведь линия фронта проходила в нескольких метрах от здания. Остальные древности, в том числе скульптуры и барельефы, укрывали мешками с песком или прятали в деревянные ящики.

Все работники музея рады долгожданному выходу на работу. Отмечается, что они соблюдают все необходимые противоэпидемиологические меры.

В мае сообщалось, что боевики переделали древнюю суннитскую мечеть в сирийском городе Афамия под отправление культа ваххабитского направления ислама и учили там детей с помощью экстремистской литературы.