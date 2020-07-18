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Заливавших краской надписи Black Lives Matter задержали в Нью-Йорке

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Полицейские задержали в Нью-Йорке четырех человек, которые в пятницу, 17 июля, вылили краску на надпись Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») на участке Пятой авеню у небоскреба «Трамп тауэр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя полицейского управления города.

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По его словам, задержанные находятся под стражей, им будут предъявлены обвинения. В правоохранительных органах не уточнили, о каких именно обвинениях идет речь.

Говоря о причинах поступка задержанных, собеседник агентства сказал, что «они протестовали, это их единственный мотив».

На опубликованных ранее кадрах видно, как несколько человек облили надпись синей краской. Они, в частности, выкрикивали: «Все жизни имеют значение» и «Жизни полицейских имеют значение». Синий цвет в США традиционно ассоциируется со стражами порядка.

Это уже второй подобный случай на текущей неделе. В понедельник неизвестный залил надпись красной краской.

9 июля сообщалось, что Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио принял участие в нанесении на асфальт у небоскреба Trump Tower надписи Black Lives Matter. Президент США Дональд Трамп назвал данную инициативу попыткой обесценить Манхэттен, известный своими дорогими магазинами и недвижимостью.

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