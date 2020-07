Мэр Нью-Йорка помог сделать надпись Black Lives Matter у башни Трампа

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в четверг, 9 июля, принял участие в нанесении на асфальт у небоскреба Trump Tower надписи Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»).

Градоначальник опубликовал в Twitter фото, на котором он вместе с активистами закрашивает на участке Пятой авеню между 56-й и 57-й улицами буквы яркой желтой краской.

«Население нашего города не просто рисует буквы на Пятой авеню. Мы привержены смыслу этого послания», — написал де Блазио.

Our city isn’t just painting the words on Fifth Avenue. We’re committed to the meaning of the message. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/VE6MT80qDI