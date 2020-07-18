Число погибших из-за ливневых паводков в Индонезии возросло до 36

Не менее 36 человек погибли, еще 16 пропали без вести в результате ливневых паводков и оползней, которые обрушились на провинцию Южный Сулавеси в Индонезии. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на представителя Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Радитья Джати.

По его словам, в районе бедствия расположены около 4 тыс. домов, были эвакуированы около 3 тыс. местных жителей. Стихия повредила девять мостов в регионе, 13 религиозных учреждений, а также девять школ и восемь офисных зданий. Поиском пропавших без вести и помощью пострадавшим в результате паводков занимаются 359 спасателей.

Ранее сообщалось, что не менее 15 человек погибли, десятки пропали без вести в результате ливневых паводков в Индонезии. Глава округа Инды Путри Индриани сообщила, оценить количество пропавших без вести сложнее, только в одном из микрорайонов пропавшими числятся 56 человек, однако это число может быть больше, так как до некоторых населенных пунктов сейчас нельзя добраться.

В начале июля сильные дожди обрушились на Японию, они вызвали подъем уровня воды в реках, оползни, подтопления целых населенных пунктов. Власти сообщали о многочисленных оползнях, а также о том, что под оползнями могут быть люди. На место наводнения были направлены более 10 тыс. сотрудников сил самообороны.