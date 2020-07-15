Число погибших из-за ливневых паводков в Индонезии возросло до 15

Не менее 15 человек погибли, десятки пропали без вести в результате ливневых паводков, которые обрушились на провинцию Южный Сулавеси в Индонезии. Об этом со ссылкой на местные власти сообщил телеканал Channel News Asia.

Глава округа Инды Путри Индриани сообщила, что жертвами паводков стали 15 человек. Оценить количество пропавших без вести сложнее, только в одном из микрорайонов пропавшими числятся 56 человек, однако это число может быть больше, так как до некоторых населенных пунктов сейчас нельзя добраться.

Глава поисково-спасательного управления округа Северный Луву Муслима Сучина рассказал, что в результате паводков сотни домов оказались затоплены грязью, а около 2 тыс. местных жителей были эвакуированы и укрылись во временных убежищах.

В начале июля сильные дожди обрушились на Японию, они вызвали подъем уровня воды в реках, оползни, подтопления целых населенных пунктов. Власти сообщали о многочисленных оползнях, а также о том, что под оползнями могут быть люди. На место наводнения были направлены более 10 тыс. сотрудников сил самообороны.