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Трампа расстроили вышедшие недавно книги о нем

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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал две вышедшие в последнее время книги о нем авторства его племянницы Мэри Трамп и экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона.

Из одного текста: вышла скандальная книга экс-помощника Трампа
Обличающие мемуары Джона Болтона могут навредить не только президенту, но и стране

Книга Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» поступила в продажу в июне. В следующем месяце вышла книга Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире».

«Сначала никчемное чучело Джон Болтон, этот бряцающий оружием дурак, нарушает закон (он опубликовал огромное количество секретной информации) и соглашение о неразглашении, чтобы вызвать к себе хоть какое-то доверие и заработать немного денег, которые в конечном счете все равно полностью достанутся правительству», - написал Трамп в Twitter.

Потом, по словам Трампа, его племянница «говорит ложь о моих замечательных родителях (которые терпеть ее не могли) и обо мне и тоже нарушает соглашение о неразглашении».

Президент США добавил, что его племянница также нарушила закон, предав огласке его налоговые декларации.

«Она - просто ходячая катастрофа», - резюмировал американский лидер.

Мэри Трамп, которая имеет докторскую степень по клинической психологии, в своей книге выступила с утверждением, что американский лидер из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов. Автор утверждает, что одним из факторов, сформировавших мировоззрение Дональда Трампа в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца.

Ранее Минюст США подал в суд на Болтона в связи с готовящейся публикацией. Власти США утверждают, что Болтон нарушил обязательства о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну, которые он взял на себя, став помощником президента. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни ранее заявила, что администрация США намерена добиться того, чтобы Болтон не смог получать доход от продажи мемуаров. 20 июня суд разрешил опубликовать книгу, несмотря на возражения Белого дома.

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