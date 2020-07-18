Bloomberg рассказал о готовности Китая обрушить нефтяной рынок

Действия Китая на нефтяном рынке могут привести к обвалу мировых цен на нефть. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, весной Китай воспользовался резким обвалом фьючерсов и закупил большие объемы дешевой нефти. Сейчас, когда страны ОПЕК+ готовятся нарастить добычу и вернуться к докарантинным объемам производства энергоносителей, КНР начал продавать нефть из своих хранилищ.

«Около 1 млн баррелей отправились к покупателям, которые, как правило, приобретают энергоносители на Ближнем Востоке или в Африке», — отмечает агентство.

По мнению издания, в планах Китая не было становиться региональным поставщиком нефти. Запуск торговли фьючерсами через Шанхайскую международную энергетическую биржу был нужен для популяризации юаня.

Продажа нефти крупнейшим в мире импортером указывает на крайнюю хрупкость восстановления спроса на энергоносители, заключает агентство.

Объединенный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 15 июля провел онлайн-встречу, на которой обсудил исполнение соглашения о сокращении добычи нефти. Страны картеля пришли к решению перейти с августа к новому этапу сделки, в рамках которого глобальное сокращение добычи нефти этих государств составит 7,7 млн баррелей в сутки, вместо 9,6 млн в июле.