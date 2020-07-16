Решение ОПЕК+ по наращиванию добычи стабилизирует цены на уровне $40-50 за баррель

Решение ОПЕК+ сократить добычу с августа на 7,7 млн баррелей вместо 9,6 млн в июле приведет к стабилизации цен в диапазоне $40-50 за бочку, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Объединенный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 15 июля провел онлайн-встречу, на которой обсудил исполнение соглашения о сокращении добычи нефти. Страны картеля пришли к решению перейти с августа к новому этапу сделки, в рамках которого глобальное сокращение добычи нефти этих государств составит 7,7 млн баррелей в сутки.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских сказал «Известиям», что переход к смягченным квотам по добыче нефти для стран ОПЕК+ оправдан, так как потребность в нефтепродуктах в мире растет.

«Ситуация развивается согласно позитивному сценарию: увеличение объемов добычи нефти позволит наполнять бюджет и развивать отрасль. При этом соглашение ОПЕК+ позволит удержать цены на уровне $40-50 за баррель до конца года», — подчеркнул он.

Если бы страны ОПЕК+ оставили сокращение добычи на прежних уровнях, это создало бы риски потери доли рынка для картеля, сказал «Известиям» президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

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Во весь спрос: ОПЕК+ увеличит добычу на 2 млн баррелей с августа