В США казнен третий за неделю преступник на федеральном уровне

По распоряжению федеральных властей США в пятницу, 17 июля, был казнен третий на этой неделе заключенный. Об этом сообщает издание Des Moines Register.

Казни стали первыми приведенными в исполнения смертными приговорами за последние 17 лет.

Казненный через повешение 52-летний Дастин Хонкен, около 30 лет назад создал метамфетаминовую сеть в штате Айова и убил пять человек, в том числе двух детей. Это стало первым исполнением приговора жителя Айовы за 50 лет за преступление, совершенное в этом штате, который отменил высшую меру наказания в 1965 году. Поскольку приговор был вынесен федеральным судом, то теперь казнь стала возможной.

Следующая казнь намечена на 28 августа, своей участи ожидает Кит Дуэйн Нельсон, который осужден за похищение и изнасилование десятилетней девочки.

14 июля состоялась первая за 17 лет казнь осужденного на федеральном уровне преступника. Дэниэл Льюис Ли был обвинен в убийстве трех человек. Его казнили через введение смертельной инъекции в тюрьме города Терре-Хот штата Индиана.

Казнь Ли не раз переносилась. В частности, 10 июля федеральный судья США приостановила возобновление смертных казней из-за обращения в суд родственников жертв, которые, планируя присутствовать при исполнении приговора, опасались заразиться коронавирусом.

В последний раз федеральные власти США приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал неофициальный мораторий — высшая мера наказания применялась на уровне властей штатов.

В настоящий момент в федеральных тюрьмах США находятся около 60 человек, приговоренных к смерти за особо тяжкие преступления