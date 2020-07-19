«Нам необходимо забыть о таком понятии, как медали любой ценой

На следующей неделе в мировом велоспорте все-таки возобновится сезон. Первая веломногодневка после пятимесячного перерыва — Sibiu Cycling Tour — пройдет в Румынии с 23 по 26 июля . В ней примет участие и единственная отечественная профессиональная велокоманда «Газпром-РусВело». О подготовке к новым гонкам «Известиям» рассказал генеральный менеджер «РусВело» Ренат Хамидулин. Также он посетовал на организационный хаос в Международном союзе велосипедистов (UCI) и возможное сокращение зарплат в велоспорте с 2021 года.

— В каком состоянии сейчас находится команда?

— Готовимся к Sibiu Cycling Tour. С 29 июня проводим полноценный сбор в итальянском Ливиньо. Собрались почти полным составом на централизованную подготовку. Два гонщика до сих пор находятся в России, но надеюсь, нам все-таки удастся в ближайшее время доставить их в Италию.

— Гонщики «РусВело» Дмитрий Страхов и Игорь Боев, выздоровевшие от коронавируса, также готовятся к возобновлению сезона?

— Да, с ними всё в порядке. Они в обойме. Остальные ребята регулярно сдают анализы на коронавирус, у всех отрицательные тесты.

— В какой форме находятся гонщики после столь долгого простоя?

— Никто не расслаблялся в период карантина, все делали свою работу на 100% . Много тренировались, соревновались в виртуальных гонках, как и другие команды. Прямо такого, чтобы кто-то ждал возобновления сезона, лежа на диване, не было.

Понятно, что первые старты всеми будут восприниматься по-разному. Есть люди в профессиональном пелетоне, которые гоняли в марте этого года. И есть люди, которые свои последние заезды провели в октябре 2019-го. Ощущения у них будут разные. Тем, у кого был перерыв девять месяцев, — им я не завидую. Да и пять месяцев без соревновательной практики — тоже большой срок. Не думаю, что гонщики будут непохожи сами на себя, но уверен, что нас ждет нервозность на первых заездах.

— Насколько строги протоколы предстоящих гонок с точки зрения мер безопасности по предотвращению заражения коронавирусом?

— Мы получили первые протоколы. Там написаны такие вещи, выполнить которые очень трудно. Например, в Италии нельзя сдавать мазок без назначения врача, а в случае сдачи крови надо ждать анализа пять дней. А UCI хочет, чтобы у тебя был отрицательный анализ, который ты сдал за 72 часа до выхода на старт. Врачи еще будут анализировать этот момент. Ждем, что ближе к гонке появятся какие-то более конкретные установки.

В любом случае правила страны — организатора гонки главенствуют над протоколом UCI. Объясню на примере Румынии. Местное правительство установило, что въезд в страну для людей из разных государств оценивается определенным коэффициентом. Он высчитывается из официального числа заболевших COVID-19 за последние две недели. Все страны делятся на зеленую, желтую и красную зоны. Эта информация обновляется еженедельно по понедельникам на официальном сайте здравоохранения Румынии. Списки постоянно меняются. Поэтому что-то прогнозировать невозможно. Если в ближайший понедельник Италия попадет в красную зону, то мы не поедем на гонку. Иначе просто сядем на двухнедельный карантин. И в таких условиях неопределенности сейчас живут практически все.

— Часть команд столкнулась с финансовыми трудностями во время пандемии, и уже некоторые спонсоры заявили, что выходят из велоспорта со следующего сезона. Говорит ли это о кризисе в вашем виде спорта?

— Слухов об этом действительно много, но я надеюсь, что не будет глобального ухода спонсоров или закрытия команд . Безусловно, кризис есть, он налицо. Во-первых, он показал незащищенность самой системы профессионального велоспорта. Во-вторых, все увидели необходимость пересмотра внутренних ценностей. Надо проанализировать стоимость контрактов в профессиональном велоспорте. Последние годы пузырь надувался и достиг максимума. Уверен, что уже с 2021 года гонорары гонщиков будут уменьшаться.

После глобального кризиса, не знаю, в какой стадии мы сейчас находимся, также необходимо забыть о таком понятии, как медали любой ценой. Как у нас было: олимпийские медали надо выиграть любой ценой. Это неправильный подход. Всему должна быть своя цена. Загубленные карьеры тысяч спортсменов не стоят никаких медалей.

русвело Фото: facebook.com/Ренат Хамидулин

— А как сработал профсоюз в этой кризисной ситуации?

— Если сравнить силу профсоюза в велоспорте с их коллегами по профессиональным лигам в США, то это пародия. Какие-то команды срезали контракты на 20% в период пандемии, какие-то на 25–30%. Или команда закрывается, и гонщики с действующими соглашениями не могут добиться никаких выплат. То есть нет никакого общего регулятора.

Был еще курьезный случай. Мы заявились на одну крупную гонку. Подписали контракт, внесли ее в свой календарь и спокойно готовились. Происходит пандемия COVID-19, но гонка не отменяется, а переносится. И вот недавно мы получаем письмо от организаторов, где они говорят, что из-за изменения календаря много команд мирового тура захотели погонять у нас, поэтому места для нас не остается. Хотя у нас есть подписанный контракт, мероприятие не отменено… То есть правила придумываются на ходу. Это еще раз подчеркивает, что в UCI нет никакого регулятора. И это проблема. Должны быть единые, честные и открытые правила для всех.

— В «РусВело» насколько были сокращены зарплаты сотрудников и гонщиков в период карантина?

— Мы не сокращали зарплаты, но и требовали полной работы от всех в этот период. Тренировочный процесс не останавливался ни на один день. Гонщики занимались дома, ежедневно загружали тренировочные файлы наставникам. Кто этого не делал, получал наказание. Не было такого, что кто-то отключился и забыл о тренировочном плане. Механики и массажисты продолжали самообучение, проходили различные курсы, кто-то приобрел дополнительное оборудование. То есть у руководства не было поводов сказать: «Ребята, вы не трудитесь, мы сократим вам оклады». Второй момент: наш титульный спонсор — надежная компания, которая выполняла перед нами все обязательства. Соответственно, у нас не было оснований не выполнять всех обязательств перед гонщиками и персоналом.

— Ваша молодежная команда по-прежнему находится в России и там готовится к рестарту сезона?

— Да, всё верно. Сейчас мы обсуждаем с российской и итальянской сторонами переезд молодежной группы, чтобы она смогла принять участие в тех гонках, куда мы получили приглашение. В том числе на молодежной Giro d'Italia. Про ребят также могу сказать, что они находятся в хорошей форме. Мы не останавливали их тренировочный процесс. До марта они готовились на базе, а затем стали тренироваться индивидуально.