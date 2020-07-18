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В ставропольском селе ливень подтопил около 100 домов
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В ставропольском селе ливень подтопил около 100 домов

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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В результате сильных ливней и гроз оказались подтоплены порядка 100 придомовых территорий в селе Прасковея на Ставрополье. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

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«В связи с сильным дождем произошло переполнение каналов оросительной системы дождевыми осадками, в результате чего дождевые осадки пошли в село Прасковея. Подтоплены порядка 100 придворовых территорий. <…> Управление шлюзами оросительной системы выведено из строя в результате попадания молнии в щит управления», — говорится в сообщении.

По информации МЧС, пострадали дворы частных домов по трем улицам села, где проживают 318 человек, из них 68 детей. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

Осадки прекратились. Уровень воды снижается. Работы по устранению последствий подтопления запланированы на завтра, утро 18 июля.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в крае до конца суток 17 июля и в ночь на 18 июля местами возможен сильный дождь с грозой, градом и порывами ветра до 20–23 метров в секунду.

Ранее в тот же день сильный ливень в Ростове-на-Дону привел к подтоплению в городе. Пострадали жилые дома, улицы, автомобили, подземные переходы и склады. Движение трамваев и троллейбусов было приостановлено.

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