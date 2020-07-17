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Минтранс предложил субсидировать поездки семьей в купе поездов
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Минтранс предложил субсидировать поездки семьей в купе поездов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минтранс России подготовил проект о субсидировании льготных тарифов на семейные поездки в купе поездов дальнего следования для развития внутреннего туризма. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в пятницу, 17 июля.

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В пояснительной записке говорится, что проект разработали в рамках общенационального плана восстановления российской экономики.

«В проекте постановления определены маршруты, исходя из перечня, предоставленного Федеральным агентством по туризму», — отмечается в записке. Перевозки по этим маршрутам предполагается субсидировать в объеме до 835 млн рублей. Число перевезенных пассажиров может составить порядка 350 тыс. человек.

«Установление льготного тарифа будет иметь стимулирующий характер при приобретении билетов на проезд в туристических целях», — уточняют разработчики проекта.

Цель поездки для этого проекта будет определяться на основании заполненной анкеты по форме, которую установит организация, имеющая сведения о путешествии, в том числе о планируемом маршруте, а также контактные данные туриста.

Ранее, 11 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился предоставить школьникам льготы на железнодорожные поездки в Крым. Ученики старше 10 лет во время школьных каникул смогут получить 50-процентную скидку на поездки в общих и плацкартных вагонах.

Как напомнили в правительстве, в поездах других направлений есть детский тариф для путешественников младше 10 лет. Согласно ему, до пяти лет ребенок может ехать бесплатно без предоставления отдельного места, до 10 лет — за полцены.

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