Ставки ипотечных кредитов в США впервые опустились ниже 3%

Ставки по ипотечным кредитам в Соединенных Штатах Америки упали ниже отметки в 3%. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает портал MarketWatch со ссылкой на западных аналитиков.

В частности, в обзоре государственной ипотечной корпорации Freddie Mac отмечается, что на 16 июля средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке составила 2,98% по сравнению с 3,03%, которые были еще неделей ранее.

Год назад ипотечная ставка находилась на уровне 3,81% годовых. Таким образом, текущий показатель — самый низкий с начала ведения расчетов в 1971 году.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются на данный момент в среднем под 2,48% по сравнению с 2,51% за неделю до этого.

Отмечается, что ставки не учитывают потенциальные комиссии и дополнительные выплаты, связанные с ипотекой. Аналитики представили данные на основе 125 компаний, занимающихся выдачей ипотечных кредитов.

В то же время, аналитики американского ипотечного агентства Fannie Mae прогнозируют падение ставок 30-летних кредитов на жилье в среднем до 2,8% в 2021 году.

На прошлой неделе в Международном валютном фонде предрекли рекордный уровень мирового госдолга по итогам 2020 года. Предполагается, что он составит 101,5% мирового ВВП и это произойдет впервые в истории.

В апреле эксперты спрогнозировали рост государственного и частного долга Соединенных Штатов в 2020 году из-за распространения коронавируса.