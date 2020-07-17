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Лавров и глава МИД ОАЭ высказались за прекращение огня в горячих точках

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Фото: REUTERS/Ayman Sahely
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Глава российского МИДа Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном в пятницу, 17 июля. Беседа состоялась по инициативе эмиратской стороны, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства России.

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Обсуждая ситуацию, складывающуюся на Ближнем Востоке и севере Африки, министры обоюдно высказались за прекращение боевых действий в Ливии и других горячих точках.

Также дипломаты обговорили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте укрепления межгосударственных связей.

«Особое внимание было уделено задачам практической реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента Российской Федерации В.В. Путина в Абу-Даби 15 октября 2019 года, а также других двусторонних контактов на высшем уровне», — сообщили в пресс-службе.

23 июня Лавров заявил, что вопрос применения военных сил в Ливии должен быть предметом договоренностей. Дипломат отметил, что ряд коллег, с которыми он обсуждал ситуацию в стране, разделяет его мнение о невозможности военного решения ливийского конфликта. По его словам, единственным вариантом урегулирования является безотлагательное прекращение огня.

В январе текущего года состоялась Берлинская конференция, в ходе которой представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия и продолжение переговоров между враждующими организациями.

Однако 27 апреля лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о переходе власти в стране к военным.

В 2011 году в Ливии произошло свержение и убийство бывшего лидера Муаммара Каддафи. После этого в стране не прекращаются вооруженные конфликты, так как в государстве установилось двоевластие. На востоке страны правит избранный народом парламент Хафтара, а запад, в том числе и столица страны Триполи, подчинен сформированному при поддержке ООН и Евросоюза правительству национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

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