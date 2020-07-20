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Выручка фитнес-клубов от продажи абонементов упала на 30-40%

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Выручка за реализацию годовых клубных карт и абонементов в фитнес-индустрии на середину июля сократилась на 30–40% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, рассказала «Известиям» 20 июля президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«Спрос на дополнительные и сопутствующие услуги в клубах и вовсе упали на 70%. Только треть клиентов посещают занятия и пользуются услугами, и то в основном, теми которые были оплачены до пандемии», — сказала представитель отрасли.

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К концу сентября — началу октября, после выплат отложенных налогов, накопившихся задолженностей по ЖКХ и коммунальным платежам, ожидается следующая волна банкротств, которая может привести к закрытию до 50% компаний отрасли, спрогнозировала Елена Силина.

«На сегодняшний день около 30% российских фитнес-клубов уже покинули рынок» — сказала эксперт. По ее словам, отрасли нужна существенная поддержка государства.

«В Национальном фитнес-сообществе отмечают, что значительно страдают регионы России, так как 20% отрасли от общего рынка фитнес-услуг до сих пор не открылись, а это значит, несколько месяцев финансовых потерь сильно повлияют на устойчивость бизнеса. Господдержкой в виде кредитов под 2% на зарплату фитнес-индустрия не смогла воспользоваться из-за необоснованного отказа банками», — заключила Силина.

Ранее, 23 июня, Москва перешла к новому этапу снятия карантинных ограничений — в частности, работу возобновили фитнес-клубы и бассейны. В спортзалах и фитнес-клубах дезинфекция инвентаря должна проводиться каждые два часа.

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