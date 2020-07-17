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Замглавы партии Зеленского перепутал микрофон с телефоном

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Фото: TASS/Zuma
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Первый заместитель главы фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко перепутал телефон с микрофоном. Об этом пишет сайт «Страна.ua» в пятницу, 17 июля.

Видео инцидента появилось в Сети.

В ходе заседания в Верховной раде ее председатель Дмитрий Разумков попросил подключить микрофон политика. После этого Корниенко сказал: «Алло, да. Добрый день».

Ошибка депутата вызвала бурную реакцию его коллег, которые начали смеяться и аплодировать. Корниенко поспешил объясниться, заявив, что «заработался».

23 апреля министр здравоохранения Уэльса Вон Гетинг забыл выключить микрофон во время онлайн-сессии ассамблеи по коронавирусу и нецензурно высказался в адрес своей коллеги.

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