Замглавы партии Зеленского перепутал микрофон с телефоном

Первый заместитель главы фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Корниенко перепутал телефон с микрофоном. Об этом пишет сайт «Страна.ua» в пятницу, 17 июля.

Видео инцидента появилось в Сети.

В ходе заседания в Верховной раде ее председатель Дмитрий Разумков попросил подключить микрофон политика. После этого Корниенко сказал: «Алло, да. Добрый день».

Ошибка депутата вызвала бурную реакцию его коллег, которые начали смеяться и аплодировать. Корниенко поспешил объясниться, заявив, что «заработался».

23 апреля министр здравоохранения Уэльса Вон Гетинг забыл выключить микрофон во время онлайн-сессии ассамблеи по коронавирусу и нецензурно высказался в адрес своей коллеги.