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Уэльский министр не выключил микрофон и обозвал коллегу в прямом эфире

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mark Thomas
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Министр здравоохранения Уэльса Вон Гетинг забыл выключить микрофон во время онлайн-сессии ассамблеи по коронавирусу и нецензурно высказался в адрес своей коллеги. Об этом сообщает Daily Mail в четверг, 23 апреля.

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По данным издания, глава ведомства обрушился с ругательствами на парламентария Уэльской ассамблеи Дженни Рэтбоун, обращаясь к кому-то за кадром. Видеозапись инцидента, произошедшего накануне, оказалась в распоряжении издания.

Как видно на ее кадрах, услышав брань министра, некоторые участники встречи закрыли руками рот, а другие посмеялись. Рэтбоун, ставшая объектом ругательства Гетинга, не проявила никаких эмоций. В свою очередь председатель ассамблеи Элин Джонс попросила министра выключить микрофон.

Позже Гетинг в Twitter заявил, что ему стыдно за свой поступок. Он сообщил, что отправил обруганной коллеге сообщение с извинениями.

5 апреля в аэропорту Ижевска произошел скандал с участием замглавы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова. Сообщалось, что перед вылетом в Москву ему пришлось несколько раз проходить рамки металлоискателя, так как детектор фиксировал металлические предметы. На требование сотрудников службы безопасности аэропорта предъявить бумажный или электронный билет чиновник ответил нецензурными выражениями.

После этого его исключили из партии «Единая Россия», а министр промышленности и торговли Денис Мантуров, назвав поведение своего зама неприемлемым, сообщил, что Овсянников не будет больше участвовать в работе ведомства.

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