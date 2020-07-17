В Калмыкии главу исправительной колонии задержали за пособничество террористам

В Калмыкии силовики задержали начальника исправительной колонии Павла Батаева. Его подозревают в пособничестве руководству террористического сообщества. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В отношении Батаева, а также его бывшего заместителя Артура Цамаева главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовные дела по статьям «Пособничество руководству террористическим сообществом» и «Получение должностным лицом взяток в крупном и значительном размерах».

«Во взаимодействии с подразделением ФСБ России, УФСБ России по Республике Калмыкия, начальником УФСИН России по Республике Калмыкия, главным оперативным управлением ФСИН России Батаев задержан», — сообщили в ведомстве.

Его бывший заместитель в настоящий момент находится под стражей в рамках расследования другого уголовного дела.

По данным следствия, в середине 2013 года в вышеуказанной колонии уроженец Республики Дагестан Шахбан Гасанов, который отбывал наказание за незаконный оборот оружия, создал на ее территории террористическое сообщество. В 2015 году он освободился из-под заключения и объявил себя амиром — руководителем незаконного вооруженного формирования, в своей родной республике. В марте того же года он был ликвидирован при посягательстве на жизнь правоохранителей.

Однако преступное сообщество продолжало существовать в колонии и до 16 декабря 2019 года в его ряды вступили более 100 осужденных лиц. При этом Батаев и Цамаев, по данным следователей, снабжали их мобильными телефонами, планшетами, запрещенной экстремистской литературой, символикой террористических организаций, аудио- и видеоматериалами аналогичной направленности.

Также они поставляли участникам сообщества запрещенные предметы и вещества и сообщали о планируемых сотрудниками ФСИН России обысках и досмотрах. Всё это начальник и его заместитель делали за денежное вознаграждение.

В настоящий момент следователи устанавливают роль и конкретные действия каждого из них в совершении преступления.