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СБУ задержала участников преступной группы и изъяла арсенал оружия

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Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
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Служба безопасности Украины (СБУ) 17 июля задержала пятерых участников ОПГ в городе Никополе Днепропетровской области.

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«Во время спецоперации в Никополе на Днепропетровщине Служба безопасности Украины задержала главаря и четырех участников организованной преступной группировки, которая запугивала и пытала граждан. У злоумышленников изъят мощный арсенал оружия, в том числе автоматы, мины и взрывчатку», — говорится в заявлении на сайте СБУ.

Уточняется, что во время обысков сотрудники СБУ обнаружили и изъяли четыре автомата АК-74 и 16 магазинов к ним, три реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь тротиловых шашек, пластид, 11 выстрелов к ручным гранатометам.

Кроме того, в арсенале находилось два десятка ружей, пять пистолетов, несколько мин и пулеметов, сигнальные ракеты, дымовые шашки, бронежилеты и 4,5 тыс. патронов автоматического огнестрельного оружия.

Всё это злоумышленники хранили в гараже организатора группы. Помимо прочего у фигурантов были номерные знаки, документы на автомобили, компьютерная техника и крупная сумма наличных.

В настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под арест. Следствие продолжается в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и ст. 127 («Истязание») Уголовного кодекса Украины.

На прошлой неделе украинские полицейские задержали во Львовской области 48-летнего священника, подозреваемого в торговле оружием.

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