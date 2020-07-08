Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Минпросвещения изменит формат линеек 1 сентября в школах
Мир
Путин и Си Цзиньпин обсудили экономическое взаимодействие России и Китая
Авто
В ЦОДД признали желтую разметку на зебрах опасной
Общество
Советник президента России допустил открытие кинотеатров в Москве с 1 августа
Общество
Смерчи обрушились на побережья Черного и Азовского морей

На Украине задержали священника по подозрению в торговле оружием

0
Фото: Национальная полиция Украины
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские полицейские задержали во Львовской области 48-летнего священника, подозреваемого в торговле оружием. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в среду, 8 июля.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

«Во время досудебного расследования правоохранители установили, что мужчина в собственном доме организовал оружейную. Через интернет покупал стартовые, шумовые пистолеты и макеты других видов оружия, переделывал на боевые. Также он изготавливал патроны к этим пистолетам. В дальнейшем подыскивал покупателей и по почте переправлял им оружие», — говорится в заявлении.

Во время обысков у священника было изъято восемь пистолетов, ружье, 15 магазинов, шесть глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия.

Отмечается, что 48-летний священнослужитель уже привлекался к уголовной ответственности. В декабре 2018 года его задерживали за незаконное обращение с оружием. Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы, однако от отбывания наказания мужчина был освобожден с испытательным сроком.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. За совершенное преступление ему может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В феврале бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук указал на слишком высокие проценты по кредитам в стране и назвал торговлю наркотиками и оружием единственным способом выплатить ипотеку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020