На Украине задержали священника по подозрению в торговле оружием

Украинские полицейские задержали во Львовской области 48-летнего священника, подозреваемого в торговле оружием. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в среду, 8 июля.

«Во время досудебного расследования правоохранители установили, что мужчина в собственном доме организовал оружейную. Через интернет покупал стартовые, шумовые пистолеты и макеты других видов оружия, переделывал на боевые. Также он изготавливал патроны к этим пистолетам. В дальнейшем подыскивал покупателей и по почте переправлял им оружие», — говорится в заявлении.

Во время обысков у священника было изъято восемь пистолетов, ружье, 15 магазинов, шесть глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия.

Отмечается, что 48-летний священнослужитель уже привлекался к уголовной ответственности. В декабре 2018 года его задерживали за незаконное обращение с оружием. Суд признал злоумышленника виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы, однако от отбывания наказания мужчина был освобожден с испытательным сроком.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. За совершенное преступление ему может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

В феврале бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук указал на слишком высокие проценты по кредитам в стране и назвал торговлю наркотиками и оружием единственным способом выплатить ипотеку.