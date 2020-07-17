Следователи начнут новую проверку по факту смерти брошенной у дома москвички

Следователи нашли основание для проведения новой проверки по факту смерти 48-летней москвички у своего подъезда, после возвращения из больницы. Такую информацию передает РЕН ТВ в пятницу, 17 июля.

Такие основания, по данным телеканала, появились после изучения следователями документов в медучреждении, где лечили женщину. Сообщается, что по результатам внеплановой проверки по статье «Причинение смерти по неосторожности» правоохранители установили, что в больнице женщине не оказали необходимую в соответствии с ее состоянием помощь.

Елена Ч. умерла 19 апреля на лавке возле дома по улице Ботанической по возвращении из больницы № 52, в которую она была госпитализирована 17 апреля с небольшой температурой и подозрением на пневмонию.

В пресс-службе столичного департамента здравоохранения заявляли, что в медучреждении сделали москвичке все необходимые обследования, в том числе взяли анализ на новую коронавирусную инфекцию и провели КТ легких. Тест на наличие COVID-19 был отрицательным. При этом пациентка, по данным пресс-службы, была активна и сама передвигалась.

Врачи решили ее выписать, порекомендовав вызвать врача на дом. Как отметили в ведомстве, сразу после того, как женщине стало плохо у подъезда, ей вызвали бригаду скорой. Специалисты приехали через 11 минут, однако к этому моменту москвичка скончалась.

По факту инцидента в департаменте организовали внутреннюю проверку. В свою очередь РЕН ТВ сообщал, что обстоятельства случившегося проверяет Следственный комитет. По информации телеканала, жительница столицы страдала циррозом печени.