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Уровень рек в Иркутской области начал снижаться

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В Иркутской области отмечено снижение уровня рек Уда и Китой. ГУ МЧС по региону держит на контроле гидрологическую обстановку на реке Иркут, в верховьях которой ранее фиксировалось повышение уровня воды. Однако критическая отметка так и не была достигнута.

В МЧС рассказали о подтоплениях в шести регионах России из-за непогоды

Как пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ведомство, группы спасателей возвращаются из Нижнеудинского, Ангарского и Усольского районов.

Ранее произошло подтопление 17 приусадебных участков в поселке Раздолье и 140 дачных участков садоводства «Ясная Поляна» из-за повышения уровня воды в реке Китой. Из садоводства в превентивных целях эвакуировали 57 человек, в том числе восьмерых детей.

15 июля в Иркутске из-за сильного ливня произошло отключение электроснабжения. Аварийные службы были приведены в режим повышенной готовности. За ночь в городе выпало 21 мм осадков.

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