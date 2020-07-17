Собянин рассказал о коллективном иммунитете москвичей

Коллективный иммунитет к коронавирусу есть у 60% жителей Москвы. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 июля.

По словам градоначальника, это совпадает с показателем Нью-Йорка, передает «РИА Новости».

«При этом у них процесс прошел за месяц и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца», — отметил он.

15 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в России составляет более 26%. Максимальные показатели наблюдаются в городах, минимальные — в сельской местности, отметила она.

3 июля Попова заявила, что у переболевших COVID-19 формируется популяционный иммунитет, однако неизвестно, сколько он будет сохраняться, и это нужно выяснить. Она отметила, что в мире не так много научных публикаций о формировании такого иммунитета.

Глава надзорного ведомства добавила, что российские ученые рекомендуют оценивать состояние иммунитета не раньше чем через 48 дней с начала заболевания.

За день до этого в Роспотребнадзоре сообщили, что исследование иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции организовали в 23 субъектах страны.

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