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Песков посоветовал не запускать болезнь при первых симптомах COVID-19

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Врачи научились эффективно бороться с коронавирусом, однако не стоит запускать болезнь при первых симптомах. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Совет, конечно, ― не запускать, не надеяться на чудо <…> (если температура несколько дней держится в районе 37 градусов. ― Ред.) надо каким-то образом делать КТ, наверное, это самое главное, чтобы не упустить начало пневмонии», — рассказал он в интервью «Авторадио».

Также Песков напомнил, что уже переболел коронавирусом в мае, рассказав, что врачи вовремя «схватили» болезнь и начали лечение. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что если запустить двустороннюю пневмонию, то объем поражения легких увеличивается с катастрофической скоростью.

Ранее в это день Песков заявил, что кривая заболевания коронавирусом в России постепенно идет вниз, но расслабляться нельзя, чтобы не допустить вторую волну COVID-19. Кроме того, он сообщил, что страна в настоящее время входит в число государств, которые почти завершили испытания вакцин от коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 759 203 человека, умерли 12 123 пациента, выздоровели ― 539 373.

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