Трое погибли в результате столкновения автомобилей с военной колонной

Два автомобиля столкнулись с колонной военной техники одной из воинских частей Западного военного округа (ЗВО) в Ярославской области. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на ЗВО.

«В ходе движения колонны военной техники одной из воинских частей Западного военного округа в сопровождении специальных автомобилей Военной автомобильной инспекции два частных автомобиля, обгоняя колонну на большой скорости и нарушив правила дорожного движения, совершили вклинивание между большегрузными автомобилями, в результате чего допустили дорожно-транспортное происшествие», — сказали в пресс-службе.

В результате происшествия погибли три человека. Отмечается, что автомобиль «Нива» буквально раздавило техникой. Второй автомобиль сильно поврежден.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

В апреле сообщалось, что в Новгородской области автомобиль «КамАЗ» столкнулся с военным автомобилем. Водитель грузовика погиб.