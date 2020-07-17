Активисты проверили качество ремонта дорог в Магадане

В Магадане активисты ОНФ проверили качество дорожного ремонта, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общественники совместно со специалистами регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта и представителями СТАЭК проинспектировали, как выполняется ремонт дорожного полотна и установка бордюрного камня.

ИА MagadanMedia со ссылкой на начальника отдела дорожного хозяйства департамента САТЭК мэрии Магадана Василия Рыжкова пишет, что выездная комиссия побывала на участке в районе улицы Парковой. Там уже сделали фрезерование участка, заменили бордюрный камень. Рабочим пришлось сделать небольшое расширение дороги. Несмотря на то что контракт рассчитан на два года, объект сдадут в этом году.

Проверили общественники и участок в районе Колымского шоссе. По словам главного инженера компании-подрядчика «Восток-Капитал» Станислава Кутвицкого, там уже завершены работы по уборке бордюрного камня, демонтируется покрытие тротуара. Новое покрытие, если позволит погода, уложат к концу августа. Сдать объект планируется в середине сентября.

В 2020 году в рамках нацпроекта также планируется отремонтировать участок на улице Речной. На эти цели из федерального бюджета направлено 190 млн рублей. В общей сложности в этом году в областном центре отремонтируют около 2 км магистралей.