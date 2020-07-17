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Мурашко назвал сумму вложений в борьбу с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На борьбу с коронавирусом в России направлено более 300 млрд рублей. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу, 17 июля.

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В эту сумму входят траты на дооснащение коек, выплаты медикам, обеспечение поставок для медицинских организаций и тестирование населения, передает «РИА Новости».

Ранее 17 июля Мурашко рассказал, что многие страны интересуются опытом России в борьбе с коронавирусом. По его словам, Минздрав практически ежедневно ведет переговоры по этой теме с ведомствами двух-трех стран.

Кроме того, Мурашко рассказал, что сейчас в стране действуют мультирегиональные команды, которые позволяют в короткий промежуток времени выстроить максимально эффективную систему помощи людям.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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