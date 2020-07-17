Мурашко рассказал об интересе других стран к опыту борьбы с COVID-19 в РФ

Российским опытом борьбы с распространением коронавируса интересуются многие страны. Об этом в пятницу, 17 июля, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Нашим опытом сегодня интересуются многие страны, мы практически еженедельно имеем контакты с министерствами здравоохранения минимум двух-трех стран в обмене опытом», ― цитирует его «Интерфакс».

При этом глава Минздрава отметил, что приобретенные знания в этой сфере являются «достоянием», а формирование системы медпомощи в регионах должно выстраиваться при помощи внедрения лучших практик.

Кроме того, Мурашко рассказал, что сейчас в стране действуют мультирегиональные команды, которые позволяют в короткий промежуток времени выстроить максимально эффективную систему помощи людям.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 752 797 человек, умерли 11 937 пациентов, выздоровели ― 531 692.

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