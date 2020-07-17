Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мурашко назвал сумму вложений в борьбу с коронавирусом
Армия
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Мир
Песков заявил о скором наступлении периода многополярности в сфере СМИ
Мир
Анкара высказалась против санкций США в отношении «Турецкого потока»
Общество
Мост через Амур в Китай запланирован к запуску по временной схеме к 1 сентября

Дети заразились ротавирусом после купания в фонтане на Ставрополье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Георгиевске (Ставропольский край) родители сообщили о вспышке ротавирусной инфекции после купания детей в городском фонтане. Горожан просят соблюдать бдительность.

По словам горожан, симптомы заболевания наблюдаются как минимум у двоих детей. Они жалуются на высокую температуру и тошноту. Об этом пишет NewsTracker.

Родители призывают друг друга не отпускать детей купаться в фонтанах.

Ротавирусная инфекция передается и распространяется бытовым путем. Чаще всего можно заболеть после контакта через немытые руки, а также через грязную воду.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020