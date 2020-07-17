Дети заразились ротавирусом после купания в фонтане на Ставрополье

В Георгиевске (Ставропольский край) родители сообщили о вспышке ротавирусной инфекции после купания детей в городском фонтане. Горожан просят соблюдать бдительность.

По словам горожан, симптомы заболевания наблюдаются как минимум у двоих детей. Они жалуются на высокую температуру и тошноту. Об этом пишет NewsTracker.

Родители призывают друг друга не отпускать детей купаться в фонтанах.

Ротавирусная инфекция передается и распространяется бытовым путем. Чаще всего можно заболеть после контакта через немытые руки, а также через грязную воду.