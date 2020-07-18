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Родной колхоз: чем живет русская деревня в Азербайджане

Богатое хозяйство, пышные виноградники и строгая мораль
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Молокане: последний рабочий колхоз и русские в Азербайджане
Фото: Getty Images/NurPhoto/Oleksandr Rupeta
Молокане — христиане, отвергавшие православный культ — появились в азербайджанской Ивановке в середине XIX века. Тогда для впавших в царскую немилость раскольников открыли Закавказье, и те, побросав свои дома в южной части России, отправились осваивать новые земли. Поспособствовало массовому переселению и распространившееся между ними пророчество о начале тысячелетнего царства Христа в районе горы Арарат. Как живут современные молокане — в фотогалерее «Известий»
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Молокане: последний рабочий колхоз и русские в Азербайджане
Фото: Getty Images/NurPhoto/Oleksandr Rupeta
Когда-то ивановский колхоз был самым успешным в республике. После распада Союза его председатель Николай Никитин предложил сохранить прежний формат ведения хозяйства. Впоследствии колхоз был назван именем этого человека, отдавшего ему 40 лет жизни
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Молокане: последний рабочий колхоз и русские в Азербайджане
Фото: Getty Images/NurPhoto/Oleksandr Rupeta
Сейчас Ивановке принадлежит более 5 тыс. га пахотных земель, на которых растут пшеница, ячмень, подсолнечник, горох, виноград
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Молокане: последний рабочий колхоз и русские в Азербайджане
Фото: Getty Images/NurPhoto/Oleksandr Rupeta
В колхозе насчитывается 1300 голов крупного рогатого скота, 7 тыс. овец. Также здесь выращивают кур, свиней
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Молокане: последний рабочий колхоз и русские в Азербайджане
Фото: Getty Images/NurPhoto/Oleksandr Rupeta
Для пропитания животных имеется 5 тыс. га собственных пастбищ, еще 7 тыс. га берут в аренду у соседей
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Молокане: последний рабочий колхоз и русские в Азербайджане
Фото: Getty Images/NurPhoto/Oleksandr Rupeta
У ивановцев есть и своя молочная ферма
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Молокане: последний рабочий колхоз и русские в Азербайджане
Фото: Getty Images/NurPhoto/Oleksandr Rupeta
Все заезжие гости, пробовавшие молочную продукцию местного производства, отмечают, что такого не ели ни разу в своей жизни
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Молокане: последний рабочий колхоз и русские в Азербайджане
Фото: Getty Images/NurPhoto/Oleksandr Rupeta
В колхозном гараже готовят машины к уборке винограда. Его поставляют на Гянджинский винный завод. Виноградник занимает 300 га земли
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Молокане: последний рабочий колхоз и русские в Азербайджане
Фото: Getty Images/NurPhoto/Oleksandr Rupeta
Работники ивановской пекарни убираются после рабочего дня, который закончился в 10 утра
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Молокане: последний рабочий колхоз и русские в Азербайджане
Фото: Getty Images/NurPhoto/Oleksandr Rupeta
Местные жители едят исключительно хлеб собственного производства, его поставляют и в школу, и в детский сад. Все ингредиенты, в том числе дрожжи, производятся своими руками
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Молокане: последний рабочий колхоз и русские в Азербайджане
Фото: Getty Images/NurPhoto/Oleksandr Rupeta
В Ивановке, как в любом приличном колхозе, есть своя библиотека и Дом культуры
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Oleksandr Rupeta
В просторном Доме культуры работает несколько кружков. Хоровой занимается в зале с прекрасной акустикой — репетирует русские народные песни
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Oleksandr Rupeta
В каждом молоканском хозяйстве имеется машина, телевизоры, интернет. В поселке есть АТС, больница, гостевой дом для туристов. Местные жители гордятся своей культурой и бережно чтут религиозные традиции. Пить, курить, прелюбодействовать здесь считается постыдным, разводы не поощряются, возмутителя спокойствия могут не пустить на религиозное собрание, застыдят и заставят покаяться
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