Родной колхоз: чем живет русская деревня в Азербайджане

Молокане — христиане, отвергавшие православный культ — появились в азербайджанской Ивановке в середине XIX века. Тогда для впавших в царскую немилость раскольников открыли Закавказье, и те, побросав свои дома в южной части России, отправились осваивать новые земли. Поспособствовало массовому переселению и распространившееся между ними пророчество о начале тысячелетнего царства Христа в районе горы Арарат. Как живут современные молокане — в фотогалерее «Известий»