Два крупных частных медцентра достраивают в Хабаровске

В Хабаровске в ближайшее время откроются два современных частных центра по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Инвестиционные проекты поддерживает и сопровождает региональное Агентство инвестиций и развития.

Как уточняет ИА AmurMedia, на Уссурийской улице достраивают современную клинику хирургического лечения патологий сердечно-сосудистой системы. Проект реализует Дальневосточный медцентр «ДВ МЕД». Партнер софинансирования — МСП Банк.

В клинике будут выполнять более 1 тыс. эндоваскулярных операций в год. 80% из них сделают бесплатно за счет средств ОМС. По статистике в Хабаровском крае более 3,5 тыс. жителей каждый год нуждаются в подобных операциях. А сейчас выполняется только 1,3 тыс. операций.

Еще один крупный центр строится в районе улицы Краснодарской. ООО «Наша клиника» планирует открыть инновационный высокотехнологичный центр «Академия здоровья». Клиника будет заниматься диагностикой и лечением заболеваний различной нозологии, реабилитацией при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, ДЦП, врожденных патологиях.

Площадь медицинского центра — 30,457 тыс. кв. м. Он будет состоять из двух девятиэтажных корпусов. В первом здании — лечебные помещения, стационар и поликлиника, а во втором разместят пансионат. В настоящее время там завершаются строительно-монтажные работы.