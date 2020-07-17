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Украина проведет военные учения со странами НАТО в ответ на «Кавказ-2020»

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Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine
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Украина планирует организовать собственные военные учения с участием стран НАТО в ответ на запланированные российские командно-штабные учения «Кавказ-2020». Об этом 17 июля, выступая в Верховной раде, заявил украинский министр обороны Андрей Таран. Трансляция заседания опубликована на YouTube-канале рады.

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«С учетом накопления (российских) войск под предлогом подготовки учений «Кавказ-2020», минобороны Украины и вооруженные силы Украины планируют в это же время — в последнюю декаду сентября — провести стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия – 2020», — сказал он.

Таран отметил, что Украина не видит угрозы наступления со стороны России в период проведения учений «Кавказ-2020», и добавил, что Киев рассчитывает на участие стран НАТО в украинских учениях.

Ранее, в пятницу, стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина была начата масштабная проверка войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов в рамках подготовки к учениям «Кавказ-2020».

Командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут в сентябре. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, данное событие станет важнейшим этапом в подготовке Российской армии.

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