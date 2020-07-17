Фармацевты поддержали российских врачей в борьбе с коронавирусом

Российская фармацевтическая компания «Генериум» нарастила производство систем определения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Ежемесячно она выпускает 3 млн тестов на выявление заболевания, а также на антитела к его возбудителю. «В связи с ситуацией нам пришлось достаточно резко «двигаться» в вирусную тему. Так мы занялись разработкой и производством тестов: это тесты классической ПЦР-методики, позволяющие определить наличие вируса в организме, и тесты ИФА-метода — те, что вошли в линейку «Антигма» для определения антител», — рассказал генеральный директор «Генериума» Дмитрий Кудлай. Отмечается, что метод иммуноферментного анализа (ИФА) позволяет найти три класса антител: A, M и G. «Это решение, которое обладает совершенно уникальным характером, — совокупность всех трех антител. Благодаря ней этот тест отражает характер взаимодействия человека с этой инфекцией: встречался ли он с ней когда-либо ранее либо живет с ней прямо сейчас», — пояснил Кудлай.