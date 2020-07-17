Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
За сутки в России 6 406 человек заболели COVID-19
Армия
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост»
Общество
10 млн автомобилей проехали по Крымскому мосту
Общество
Количество выздоровевших от COVID-19 пациентов в Москве превысило 169 тысяч

Фармацевты поддержали российских врачей в борьбе с коронавирусом

0
Выделить главное
вкл
выкл

Российская фармацевтическая компания «Генериум» нарастила производство систем определения коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19. Ежемесячно она выпускает 3 млн тестов на выявление заболевания, а также на антитела к его возбудителю. «В связи с ситуацией нам пришлось достаточно резко «двигаться» в вирусную тему. Так мы занялись разработкой и производством тестов: это тесты классической ПЦР-методики, позволяющие определить наличие вируса в организме, и тесты ИФА-метода — те, что вошли в линейку «Антигма» для определения антител», — рассказал генеральный директор «Генериума» Дмитрий Кудлай. Отмечается, что метод иммуноферментного анализа (ИФА) позволяет найти три класса антител: A, M и G. «Это решение, которое обладает совершенно уникальным характером, — совокупность всех трех антител. Благодаря ней этот тест отражает характер взаимодействия человека с этой инфекцией: встречался ли он с ней когда-либо ранее либо живет с ней прямо сейчас», — пояснил Кудлай.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020