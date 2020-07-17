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Жителям Брянской области запретили купаться в двух водоемах

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В Новозыбкове (Брянская область) власти запретили купаться в реке Ипути и озере Зыбком. Также местным жителям запрещено ловить рыбу в водоемах.

По данным Роспотребнадзора, вода в реке и озере не соответствует санитарным нормам. Такой вывод был сделан на основании лабораторных исследований, пишет интернет-газета «Брянские новости».

Специалисты отмечают, что вода в озере Карна соответствует нормативам. Несмотря на то, что купальный сезон официально не открыт, для горожан открыт пляж на улице Озерной.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор обнаружил повышенное содержание кишечной палочки на пляже в Петрозаводске.

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