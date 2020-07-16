Кишечную палочку обнаружили на пляже в Петрозаводске

Роспотребнадзор проверил почву в местах массового отдыха жителей Петрозаводска. На одной из территорий обнаружена повышенная концентрация кишечной палочки.

В 2020 году пляжи в городе не были утверждены из-за многочисленных несоответствий санитарным требованиям. Специалисты Роспотребнадзора берут пробы почвы в популярных местах отдыха. Очередную пробу взяли в зоне отдыха на улице Московской. Специалисты отметили, что купаться на пляже небезопасно.

По результатам исследований индекс бактерии группы кишечной палочки превышен в 10 раз. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Ранее специалисты проверили пляж Пески. Там индексы кишечной палочки и энтерококков были превышены в 100 раз.