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Кишечную палочку обнаружили на пляже в Петрозаводске

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Роспотребнадзор проверил почву в местах массового отдыха жителей Петрозаводска. На одной из территорий обнаружена повышенная концентрация кишечной палочки.

В 2020 году пляжи в городе не были утверждены из-за многочисленных несоответствий санитарным требованиям. Специалисты Роспотребнадзора берут пробы почвы в популярных местах отдыха. Очередную пробу взяли в зоне отдыха на улице Московской. Специалисты отметили, что купаться на пляже небезопасно.

По результатам исследований индекс бактерии группы кишечной палочки превышен в 10 раз. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Ранее специалисты проверили пляж Пески. Там индексы кишечной палочки и энтерококков были превышены в 100 раз.

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