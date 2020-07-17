В США за сутки выявили рекордные 75 тыс. человек с COVID-19

Число заболевших коронавирусом за прошедшие сутки в США достигло 75 тыс. человек. Это примерно на 7 тыс. выше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного неделю назад. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает газета New York Times на основе собственных подсчетов.

По данным издания, в пятницу на прошлой неделе наивысший показатель выявленных случаев составлял 68 тыс. человек. Средний уровень, как отмечается, составляет 63 тыс. зараженных в сутки.

Газета сообщает, что такое рекордное число зараженных может объясняться задержкой при предоставлении учреждениями здравоохранения данных.

13 июля американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ряде больших стран, в том числе в России, получили бы иную, менее оптимистичную картину распространения коронавирусной инфекции, если бы тестировали людей так же интенсивно, как и в США.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

По данным Worldometer на 17 июля, в США выявлено более 3,6 млн случаев COVID-19, из них свыше 141 тыс. летальных. С начала пандемии в стране выздоровели больше 1,6 млн пациентов.