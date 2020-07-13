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Трамп прокомментировал динамику распространения COVID-19 в других странах

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ряде больших стран, в том числе в России, получили бы иную, менее оптимистичную картину распространения коронавирусной инфекции, если бы тестировали людей так же интенсивно, как и в США.

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Также глава Белого дома заявил, что в Соединенных Штатах «лучшая и самая интенсивная» система тестирования на коронавирус, что объясняет высокое количество заражений, о которых в стране сообщается ежедневно.

При этом Трамп добавил, что на данный момент в США показатель смертности от коронавируса находится на одном из самых низких в мире уровней, а также напомнил об эффективной терапии и успешной работе над вакциной, пишет «Интерфакс».

По данным университета Джонса Хопкинса на 13 июля, в стране насчитывается 3 336 154 выявленных случаев коронавируса, число летальных случаев составляет 135 400.

Распространение коронавируса нового типа SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции.

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