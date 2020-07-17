Опрос показал наиболее часто покупаемые товары в период карантина

Россияне в период самоизоляции чаще всего в качестве товаров для дома покупали бытовую технику, строительные материалы и посуду. Об этом свидетельствуют данные опроса Дом Mail.ru, который в пятницу, 17 июля, оказался в распоряжении ТАСС.

«Опрос показал, что за время самоизоляции чаще всего россияне покупали бытовую технику (38%), строительные материалы (28%), посуду (24%), товары для отделки и покраски (24%) и предметы декора (13%). На покупки 44% участников опроса потратили более 10 тыс. рублей, 25% — до 3 тыс. рублей, от 3 тыс. до 5 тыс. — 14%», — говорится в исследовании.

Кроме того, россияне рассказали, какие товары для дачи чаще всего покупали во время карантина. Так, 60% респондентов купили рассаду, цветы и удобрения, 42% — стройматериалы, 32% — дачный инвентарь, 24% — электроприборы и 17% — мебель для дачного участка.

4 июня сообщалось, что у 17% россиян на самоизоляции выросли расходы. Первая и главная статья расходов — снятие стресса (еда, в том числе готовая из ресторанов, алкоголь и импульсивные интернет-покупки). Вторая категория, которая потребовала больших расходов в период пандемии — это здоровье (медицинские товары). Третья категория — расходы на такси и бензин, то есть, на обеспечение безопасности передвижения в условиях эпидемии.