Польский депутат призвал запретить коммунистические символы в ЕС

В Европарламенте подняли вопрос о том, чтобы запретить коммунистические символы в ЕС после установки памятника Владимиру Ленину в Германии. Об этом говорится в обращении польского депутата Эльжбеты Кук к Еврокомиссии.

В документе отмечается, что 20 июня в немецком Гельзенкирхене появился двухметровый памятник Ленину.

«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 млн человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришел он, а за ним и революция», — приводит в пятницу, 17 июля, RT текст обращения.

Кук ссылается на резолюцию Европарламента 2019 года, в которой содержится призыв к осуждению нацизма, сталинизма и «других тоталитарных режимов».

«Следует напомнить, что на коммунистических режимах в общей сложности лежит ответственность за гибель порядка 100 млн человек, отчего коммунизм предстает одной из самых кровавых систем в истории человечества», — добавила депутат, спросив, не считают ли члены Еврокомиссии, что коммунистические символы должны быть запрещены в ЕС.

Кук также поинтересовалась, предпримет ли Еврокомиссия какие-либо шаги, чтобы убрать памятник и «не возникают ли в этой связи опасения, что Германия возвращается к своим тоталитарным традициям».

20 июня в городе Гельзенкирхен по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ) установили двухметровую статую Ленина. Чугунная статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, она стала первым отдельно стоящим памятником Ленину в этой стране.

Решение поставить памятник вызвало изначально протест у городской администрации, правых партий, а также у партии «Христианско-демократический союз», куда входит канцлер Германии Ангела Меркель. Однако МЛПГ обратилась в суд, который разрешил установить монумент.