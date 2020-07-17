Минобороны Армении назвало спокойной ситуацию на границе с Азербайджаном

Ситуация на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской государственной границы минувшей ночью была относительно спокойной. Об этом в утром в пятницу, 17 июля, заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«В течение ночи по всему периметру линии соприкосновения была относительная тишина, противник стрелял по нашим позициям только из огнестрельного оружия разного калибра. ВС Армении уверенно контролируют оперативную ситуацию по всему периметру границы», — написала она в Facebook.

Вооруженные столкновения военнослужащих начались 12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров.

16 июля войска Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня. В Кремле также выразили обеспокоенность эскалацией конфликта.