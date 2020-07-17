Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
Хакеры взломали около 130 twitter-аккаунтов
Интернет
Минторг США может внести TikTok в черный список
Мир
Минобороны Армении назвало спокойной ситуацию на границе с Азербайджаном
Мир
В Гонконге обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны
Мир
Российские военные раздали гумпомощь в двух сирийских поселках

Минобороны Армении назвало спокойной ситуацию на границе с Азербайджаном

0
Фото: Министерство обороны Армении
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской государственной границы минувшей ночью была относительно спокойной. Об этом в утром в пятницу, 17 июля, заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Насильно мир не будет: кто способен успокоить Ереван и Баку
Армения и Азербайджан не смогут прекратить противостояние без посредника, уверены эксперты

«В течение ночи по всему периметру линии соприкосновения была относительная тишина, противник стрелял по нашим позициям только из огнестрельного оружия разного калибра. ВС Армении уверенно контролируют оперативную ситуацию по всему периметру границы», — написала она в Facebook.

Вооруженные столкновения военнослужащих начались 12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров.

16 июля войска Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня. В Кремле также выразили обеспокоенность эскалацией конфликта.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020