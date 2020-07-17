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Россияне смогут бесплатно получить гектар земли в Арктике

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Россиянам бесплатно раздадут земельные участки в Арктике. По инициативе Минвостокразвития подготовлен соответствующий законопроект.

Граждане смогут получить до одного гектара земли за полярным кругом, в том числе в черте городов. Сначала программой смогут воспользоваться жители северных регионов, затем такое право появится и у остальных граждан.

Земля будет выдаваться на пять лет, затем участок надо будет оформить в собственность или долгосрочную аренду. Можно будет построить дом, организовать приусадебное хозяйство или оказывать туристические услуги.

В Арктической зоне сегодня проживают 2,5 млн человек, в том числе 90% — в крупных городах.

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