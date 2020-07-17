Пожар на корабле ВМС США Bonhomme Richard ликвидировали

Пожар на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard на базе военно-морских сил США в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) ликвидировали. Об этом в четверг, 16 июля, сообщил контр-адмирал Тихоокеанского флота США Филип Собек, заявление которого цитируется на сайте ВМС.

По его словам, спустя четыре дня тушения возгорания, удалось ликвидировать все известные очаги пожара на корабле. Сейчас пожарные продолжают обследовать Bonhomme Richard на предмет непотушенных очагов возгорания.

При этом Собек отказался говорить о причинах пожара, а также оценивать масштаб причиненного ущерба до тех пор, пока не будет проведено расследование, которое начнется после проверки площади всего корабля.

12 июля сообщалось, что на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США произошел взрыв и возник пожар.

13 июля стало известно, что по меньшей мере 21 человек госпитализирован после взрыва и пожара на десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США в Сан-Диего.

USS Bonhomme Richard вошел в состав ВМС в 1998 году. Его водоизмещение более 28 тыс. т, а длина около 250 м. На корабле базируются несколько вертолетов, а также установлены зенитно-ракетные комплексы.